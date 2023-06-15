В Подмосковье почти 300 тыс. человек проконсультировались по итогам диспансеризации онлайн

Специалисты консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 300 тыс. жителей Московской области с начала года проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации через телемедицинскую службу. Ранее для этого требовалось идти в поликлинику, сообщила ТАСС в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Телемедицина позволяет пациенту без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом. С начала года 295 тыс. человек смогли узнать результаты диспансеризации и обсудить их с врачом через телемедицинскую консультацию. Это 32% от всех прошедших диспансеризацию. Специалисты консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал, региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.