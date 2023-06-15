В Москве планируют создать еще четыре особо охраняемых природных зоны

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский отметил, что около 50% территории старой Москвы - это озелененные территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. га озелененных зон в Москве имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Этот показатель планируется увеличить благодаря созданию еще четыре ООПТ, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Москва - единственный мегаполис мира, в котором есть статус особо охраняемой природной территории. Казалось бы, мегаполис и заповедник - это вещи совершенно несовместимые, но нам как-то удается это дело совмещать. Более 20 тыс. га в старой Москве имеют такой природоохранный статус, это наши "зеленые легкие", через которые, скажем так, все москвичи дышат, город дышит. Поэтому такие территории у нас увеличиваются. В плане в этом году еще четыре таких территории создать. В этом, мне кажется, Москва резко отличается от других мегаполисов", - сказал Кульбачевский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он также добавил, что около 50% территории старой Москвы - это озелененные территории. Кроме того, порядка 90% жителей столицы имеют доступ к озелененным территориям в шаговой доступности.

Всего с 2012 года по решению правительства Москвы было образовано 47 новых особо охраняемых природных территорий (включая новую ООПТ "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский") общей площадью свыше 2,4 тыс. га. Общее количество ООПТ в Москве достигло 148 территорий.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.