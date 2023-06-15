Кириенко назвал рекордом собранные в ходе акции "Все для Победы" 7,5 млрд руб.

Первый заместитель руководителя Администрации президента назвал эту сумму невероятной, при этом отметив, что "гораздо важнее человеческая солидарность"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Собранные Народным фронтом 7,5 млрд руб. в рамках акции "Все для Победы" стали рекордным сбором в истории современной России, сообщил в ходе встречи с военкорами в Ростове-на-Дону первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень важны невероятные суммы в 7,5 млрд руб., потому что это самый большой сбор в истории современной России, но гораздо важнее человеческая солидарность", - сказал Кириенко.

Кириенко отметил необходимость поддержки отечественных изобретателей. "Нужно не только собирать средства на покупку готового, но и начинать поддерживать тех кулибиных, уникальных российских изобретателей, которые создают что-то новое. Это следующий шаг", - сказал Кириенко, говоря о направлениях работы проекта Народного фронта "Все для победы".

Представители Народного фронта, военкоры и блогеры в четверг в Ростове-на-Дону подводят итоги года работы проекта по сбору помощи для бойцов на передовой "Все для Победы", а также обсуждают перспективы его развития.

