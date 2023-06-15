Более 35 млн однолетников украсили столичные цветники

Всего высадили более 100 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес, цинерарию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) высадили более 35 млн однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Всего [высадили] более 100 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес, цинерарию. В ближайшие недели приступим к оформлению клумб многолетниками. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности более 56 млн цветов, общая площадь клумб составляет 880 тыс. кв. м.

"Больше всего высадили петуний разных цветов и оттенков - свыше 25 сортов. Среди самых популярных городских цветов - бегония, используем два вида - изящную и клубневую", - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Там отметили, что самые большие и красивые цветники традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.