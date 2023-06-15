В Ставропольском крае создадут региональный информцентр ТАСС

Оператором центра выступит информационное агентство "Победа 26"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) ТАСС будет создан в Ставропольском крае. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и ректор Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) Владимир Ситников, церемония подписания прошла в четверг на стенде агентства в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Открытие информационного центра ТАСС на Ставрополье - новый этап развития сотрудничества между регионом и агентством. Он объединит профессионалов в своем деле со всего Северного Кавказа и других регионов страны. Тех, кто будет влиять на медиаполе региона и участвовать в формировании его имиджа в глазах деловых партнеров, гостей, миллионов людей в нашей стране и за рубежом", - сказал Владимиров.

Региональный информационный центр ТАСС планируется открыть на площадке СтГАУ в следующем году. Его оператором выступит ставропольское информационное агентство "Победа 26".

"В этом году мы с коллегами проведем подготовительную работу, а в 2024-м РИЦ заработает в полную силу. Будет открыт современный мультимедийный пресс-центр, в котором будут проходить пресс-конференции, а также круглые столы, экспертные сессии, отраслевые выставки и презентации. Это будет уже четвертый РИЦ ТАСС. Наши региональные информационные центры уже успешно работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, аккумулируя новости своего региона и всех соседних", - сказал после подписания Михайлов.

"Ставропольский государственный аграрный университет - уникальный центр компетенций в науке, творчестве и спорте: сегодня мы располагаем мощной материально-технической базой, активно внедряем в образовательные процессы передовые практики и технологии, участвуем в общественной и экономической жизни Ставрополья и СКФО. Размещение регионального информационного центра в СтГАУ станет дополнительной точкой развития вуза, результаты которого найдут отражение в реальном секторе экономики Ставропольского края и позволят сформировать новые компетенции для подготовки отраслевых специалистов", - отметил Ситников.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.