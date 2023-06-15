Премии продюсера Киселева за подбитые Leopard будет распределять Минобороны РФ

По словам Владимира Киселева, исполнители "как минимум должны поделиться своими грантами с воинами своей страны, которые обеспечивают им мирное небо и возможность эти гранты монетизировать"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премии за уничтожение танков Leopard, которые учредил основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев, будут выплачиваться по спискам, составленным Минобороны РФ. Об этом рассказал ТАСС в четверг сам Киселев.

"Минобороны даст нам список тех людей, кто подтвержден <...>. И второе - Минобороны даст нам список людей, кого нельзя афишировать, ибо не все с открытыми лицами, как мы знаем. Это будет ответственность Минобороны. Более того, скорее всего, мы откроем счет посредством партнерства с Минобороны, куда будем перечислять эти деньги. Мы к распределению денег отношения иметь не будем", - рассказал собеседник агентства.

Он выразил надежду, что артисты, которые "получили звание народных, такие как Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, Олег Газманов", в нынешней ситуации готовы не только получать от государства деньги. По его мнению, исполнители "как минимум должны поделиться своими грантами с воинами своей страны, которые обеспечивают им мирное небо и возможность эти гранты монетизировать".

Об учреждении премии, размер которой составит от 700 тыс. до 1 млн рублей, было объявлено на мероприятии "Русской медиагруппы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Инициативу Киселева поддержали такие исполнители, как Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, певица Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская и многие другие.