В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, в нескольких муниципалитетах ситуация стабилизировалась, режим ЧС продолжает действовать на трех территориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим продлен в Свердловской области до 6 июля из-за высокой пожарной опасности и сухой погоды. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Особый противопожарный режим в Свердловской области продлен до 6 июля. Соответствующее постановление принято 15 июня на заседании правительства региона. Такое решение обусловлено сохраняющейся высокой пожарной опасностью, связанной с сухой погодой и отсутствием прогнозов по улучшению метеорологической обстановки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в нескольких муниципалитетах, где ранее был введен режим ЧС из-за природных пожаров, ситуация стабилизировалась. Режим ЧС продолжает действовать на трех территориях.

В Свердловской области, по данным на 15 июня, непотушенными остаются три природных пожара в Камышловском, Пышминском и Гаринском районах на площади около 90 га.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела .