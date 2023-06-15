Пасечник: поезда из Луганска в Москву пойдут, когда отодвинут линию соприкосновения

По словам врио главы ЛНР, значительный участок железной дороги находится в непосредственной близости от линии соприкосновения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Поезда между Луганском и Москвой запустят только после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Появится. Чуть позже", - сказал он, отвечая на вопрос, когда появится железнодорожное сообщение между Луганском и Москвой.

Врио главы ЛНР отметил, что значительный участок железной дороги находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. "Честно скажу: сейчас пускать туда поезд - не вариант. Рисковать никто не будет", - сказал Пасечник.

Он добавил, что украинские националисты в этом смысле предсказуемы - они сразу попытаются ударить по поезду. "Пока не отодвинем линию боевого соприкосновения, никакой речи о запуске поезда быть не может", - уточнил Пасечник.

30 мая и. о. директора государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганская железная дорога" (ЛЖД) Николай Бабойдо сообщал ТАСС, что железнодорожное сообщение ЛНР с Москвой могут возобновить спустя 10 лет в марте 2024 года, если этому будет способствовать обстановка на линии соприкосновения. Бабойдо отмечал, что на данный момент один из поездов, следующий к административной границе республики с Белгородской областью, ежедневно курсирует по маршруту Луганск - Лантратовка, но непосредственно до границы остается еще 10 километров. По его словам, там, где нет боевых действий, сообщение налажено: осуществляются и грузовые перевозки, и пассажирские.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.