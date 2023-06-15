Балицкий считает, что преподавание в запорожских школах должно идти на русском языке

Врио губернатора региона анонсировал дискуссии на эту тему после окончания боевых действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Преподавание в школах освобожденной части Запорожской области должно вестись на русском языке. Такое мнение высказал журналистам в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий по полях Петербургского международного экономического форума.

"Когда закончатся боевые действия, мы будем проводить дискуссии на эту тему. Но <...> я считаю, что все преподавание должно идти на русском языке. Запорожская область - это регион России, больше никаких возвратов и баловства с национальными республиками не должно быть. Запорожская область была основана царями, полита кровью советского солдата, русского солдата. Никаких национальных формирований на территории Запорожской области лично я не вижу. Если будет на эту тему проведен референдум и будет решено, что необходимы в этом отношении подвижки, будем принимать решение", - сказал Балицкий.

"Пока что категорически мы настроены, чтобы это была Россия и никаких чтобы больше не было поползновений. Хватит - наигрались. Большевики в свое время нарисовали Украину, которой никогда не было, а потом эту идею подхватили бандеровцы. У Украины был шанс стать нормальной страной, но она заболела национализмом", - добавил глава Запорожской области.

Как сообщили ТАСС в мае в министерстве образования и науки региона, родители 60% школьников в подконтрольной РФ части области отказались от изучения их детьми с 1 сентября украинского языка, который в завершившемся учебном году был обязательным предметом в школах. 40% будут изучать украинский как родной язык, число занятий русским языком у них будет меньше.