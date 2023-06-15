15 июня, 12:38

В Нижегородской области в лагере зафиксировали случай стрептококковой инфекции

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Золотой колосок", проверка также ведется в "Лазурном"

ТАСС, 15 июня. Случай заболевания стрептококковой инфекцией зафиксирован в детском оздоровительном лагере "Золотой колосок" в Нижегородской области. Также эпидемиологическое расследование ведется в лагере "Лазурный", сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в четверг.

"В связи с регистрацией случая стрептококковой инфекции в лагере "Золотой колос" Арзамасского района сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды", - сказано в сообщении.

Кроме того, эпидемиологическое расследование из-за ухудшения самочувствия у нескольких детей проводится в лагере "Лазурный". 

Теги:
РоссияНижегородская область
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