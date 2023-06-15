В Окинском районе Бурятии восстановили движение транспорта

На месте аварийного участка установили водопропускные трубы и провели грейдирование

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Рабочие восстановили участок дороги Монды - Орлик, размытый паводком. Об этом сообщили в четверг в администрации Окинского района.

"Открыто движение для транспорта на региональной дороге Монды - Орлик в местности Ехэ-Хайгас", - сообщили в администрации.

На месте аварийного участка установлены водопропускные трубы, проведено грейдирование.

13 июня из-за резкого повышения уровня воды в реке размыло участок на 90 км автодороги Монды - Орлик. Движение транспорта было полностью приостановлено.

Это второй в июне случай с повреждением дороги Монды - Орлик. 5 июня на 35-м км на проезжую часть сошел сель - около 3,5 тыс. куб. м грунта со льдом. Движение транспорта в Окинский район и из него было полностью приостановлено до 7 июня.