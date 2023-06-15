Фадеев предложил поменять систему школьного образования

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что нужно больше уделять внимания искусству, науке и религии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Систему школьного образования в РФ необходимо радикально менять, одинаково серьезное внимание нужно уделять науке, искусству и религии. Такое мнение высказал в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Я считаю, что надо радикально менять систему образования в школе. Основой должны стать три краеугольных камня: наука, искусство, религия. Искусство надо изучать по-настоящему, серьезно, так же серьезно, как теорему Пифагора. Почему теорема Пифагора важна - она важна, а симфония Бетховена не важна? Я считаю, это неправильно", - сказал Фадеев на сессии "Культурное поколение: как искусство формирует личность?".

Глава СПЧ отметил, что дети, когда изучают геометрию или алгебру, понимают, что это труд, что обучение требует определенного усердия. "Когда мы учим детей искусству, мы их развлекаем, не требуем от детей работы, когда речь идет об изучении искусства", - отметил Фадеев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.