15 июня, 12:47

В Подмосковье ограничат пребывание граждан в лесах с 16 по 19 июня из-за жары

Исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества, так как на этих территориях класс пожарной опасности ниже

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пребывание граждан и въезд транспортных средств будет ограничен в лесах Московской области в период с 16 по 19 июня из-за установления на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, осложнения пожароопасной обстановки и отсутствия осадков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности, осложнением пожароопасной обстановки и отсутствием осадков с 16 по 19 июня 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области в 16 из 19 лесничеств", - привели в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он уточнил, что исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества, так как на этих территориях класс пожарной опасности ниже.

В пресс-службе добавили, что ограничение пребывания - это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки.

  

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