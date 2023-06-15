Автобусы Мосгортранса доставили в музеи с начала года 250 тыс. школьников и студентов

Перевозки осуществляются в рамках проекта мэра столицы "Музеи - детям"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Автобусы ГУП "Мосгортранс" доставили на экскурсии и выставки с начала года 250 тыс. школьников и студентов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

"Комфортабельные автобусы Мосгортранса возят школьников и студентов колледжей на экскурсии и выставки. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, с начала этого года перевезли 250 тыс. учащихся", - значится в сообщении.

Перевозки осуществляются в рамках проекта мэра столицы "Музеи - детям".

"С 2018 года мы участвуем в проекте "Музеи - детям". Для этого задействовано 75 автобусов Мосгортранса туристического класса. Они доставляют учащихся 950 школ и колледжей до городских музеев и галерей", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.