ТАСС станет генеральным инфопартнером международной выставки "НЕВА-2023"

ТАСС будет информационно поддерживать проводимые в рамках выставки и конференции мероприятия, а организаторы - предоставлять журналистам агентства информационные, аналитические и справочные материалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Информагенство ТАСС выступит генеральным информационным партнером 17-й Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "НЕВА-2023", которая пройдет с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в меморандуме об информационном партнерстве, который в четверг подписали заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и генеральный директор ООО "НЕВА-Интернэшнл" Александр Ульянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы, как выставка "НЕВА", как крупнейший отраслевой проект в России, который посвящен гражданскому судостроению, судоходству, освоению океана и шельфа, очень довольны сегодняшним подписанием меморандума с ИТАР-ТАСС - ведущим информационным агентством России. Наша выставка поддерживается на самом высоком уровне, и, безусловно, мы очень тщательно подходим к выбору наших партнеров. Мы очень надеемся на то, что все мероприятия которые будут проходить до, после и во время выставки будут освещаться для самой широкой аудитории", - отметил Ульянов.

Согласно договоренности, ТАСС будет информационно поддерживать проводимые в рамках выставки и конференции мероприятия, а организаторы - предоставлять журналистам агентства информационные, аналитические и справочные материалы.

"Мы всегда освещаем и являемся партнерами важнейших, ключевых мероприятий проходящих в том числе и здесь, в Санкт-Петербурге. Теперь станем и информационным партнером выставки "НЕВА-2023" - надеюсь, что это действительно послужит значительным вкладом в развитие этого замечательного начинания, этой выставки", - подчеркнул Андрей Соколов.

О выставке и конференции

Выставка и конференция "НЕВА-2023" - это площадка для развития международного и межрегионального сотрудничества, где происходит диалог экспертов и специалистов по вопросам гражданского судостроения, производства технических средств и оборудования для освоения океана и его шельфа, включая Арктические регионы и Северный морской путь. Центральными темами обсуждения станут тренды развития судоходства, рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники.

Выставка и конференция "НЕВА" учреждены в 1990 году совместным Распоряжением Министерством судостроительной промышленности и Министерством морского флота СССР и непрерывно проводятся с 1991 года. "НЕВА" входит в топ-10 крупнейших мировых выставок этой отрасли.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.