Полпред ЦФО заявил, что многодетные семьи с иждивенцами старше 18 лет сохранят статус

По словам Игоря Щеголева, помощь многодетным семьям в основном отнесена к полномочиям регионов, у которых разные бюджетные возможности и понимание приоритетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Существующую проблему в многодетных семьях, где не учитываются дети старше 18 лет, находящиеся на иждивении, решат во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Подобная ситуация остается актуальной только для Тверской и Ярославской областей, сообщил ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума полномочный представитель президента в округе Игорь Щеголев.

"В прошлом году мы провели Совет округа по поддержке многодетных семей, где рассмотрели все основные проблемы. Например, в девяти регионах округа многодетными считались только семьи с детьми до 18 лет, а дети старше 18 лет, находящиеся на иждивении, не учитывались. Сейчас лишь в двух регионах - Тверская и Ярославская области - такая ситуация. Уверен, что эту работу завершим", - сказал собеседник агентства.

Как отметил полпред президента в ЦФО, помощь многодетным семьям в основном отнесена к полномочиям регионов РФ, у которых разные бюджетные возможности и понимание приоритетов. В результате такая поддержка фрагментарна и существенно различается как по размерам, так и по условиям ее предоставления в зависимости от региона проживания.

"Для распространения лучших практик семейно-демографической политики мы вместе с регионами создали специальную структуру - Институт демографической политики имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Работаем не только в контуре госуправления, но и охватываем предпринимательский сектор. Ведь бизнес сегодня является местом работы больше чем для половины граждан", - добавил Щеголев.

Компенсация за землю и региональный капитал

По словам Щеголева, более половины регионов ЦФО - 10 субъектов - ввели единовременные компенсации многодетным семьям вместо бесплатных земельных участков, с которыми зачастую возникают сложности в областных центрах. "Вместе со всеми главами регионов принято решение унифицировать подход к поддержке многодетных семей. <…> Учитывая объективную сложность с выделением участков в областных центрах, чтобы многодетные семьи имели возможность улучшить жилищные условия, предложили регионам ввести альтернативную меру в виде единовременной компенсации. Уже в более чем половине регионов округа - десяти - такая мера предусмотрена", - сказал собеседник агентства.

Регионы также постепенно вводят региональный капитал за третьего и каждого последующего детей. К настоящему времени почти во всех субъектах ЦФО выплата осуществляется за каждого ребенка, начиная с третьего. Полпред президента в округе также отметил, что одним из актуальных вопросов остается поддержка молодых и студенческих семей. Дополнительные меры по этому вопросу предложат в региональных программах рождаемости, отдельный раздел по семье и демографии появится в стратегиях молодежной политики.