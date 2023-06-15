Скворцова заявила о необходимости расширить регистр доноров костного мозга

По словам главы ФМБА, на конец 2022 года в регистре числилось 190 тыс. доноров, в настоящий момент их уже более 242 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Регистр доноров костного мозга необходимо расширить минимум до 500 тыс. человек с учетом многонациональности России. Об этом в четверг заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Наша задача, с учетом многонациональности нашей страны, присутствия разных этнических групп, расширить этот регистр минимум до 500 тыс. доноров", - сказал она, отметив, что это позволит находить близкие генетические коды для каждого гражданина.

Скворцова уточнила, что на конец 2022 года в регистре числилось 190 тыс. доноров, в настоящий момент их уже более 242 тыс. человек.

По словам главы ФМБА, помимо роста количества доноров, "необходимо увеличить эффективность нахождения необходимых доноров для нуждающихся пациентов". Скворцова отметила, что эффективность достигла 28%, что неплохо для начального периода, но в странах, где эта отрасль хорошо развита, эффективность стремится к 70%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.