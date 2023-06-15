В Волгоградской области ожидаются град и грозы

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Град, сильный ветер, ливни с грозами ожидаются в Волгоградской области до воскресенья, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 15 июня, 16, 17 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты, а при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер скоростью от 24,5 м/с считается сильным штормом и способен нести значительные разрушения строений, вырывать деревья с корнем.