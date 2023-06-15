15 июня, 13:23

Голикова сообщила, что диспансеризация взрослых в новых регионах уже идет

Вице-премьер отметила, что "очень серьезно организована работа в Херсонской области с учетом всех последних событий"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Диспансеризация взрослого населения новых регионов России, организовать которую поручил президент РФ Владимир Путин, уже идет. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Можно сказать, в процесс мы уже вошли, начали эту работу", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что "очень серьезно организована работа в Херсонской области с учетом всех последних событий, где работает большая группа специалистов министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства". 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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