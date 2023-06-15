15 июня, 14:05
ПМЭФ

НТВ считает, что нужно прорабатывать способы монетизации контента в онлайн-среде

Генеральный продюсер телекомпании Тимур Вайнштейн заявил, что единственным способом монетизации контента в онлайн-среде остается продажа лицензий на проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сегодня необходимо прорабатывать способы монетизации телевизионного контента в онлайн-среде, пока это возможно только при помощи продажи лицензий. Об этом в четверг сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.

"Около 6 тыс. часов контента канала НТВ лежит на всех онлайн-платформах. Он очень популярен, но монетизации нет никакой. Вопрос сейчас как раз не в том, как донести контент до зрителя, а как его монетизировать. На телевидении все понятно - человек посмотрел, Mediascope оценил, рекламодатель заплатил. Оценить сегодня этот же контент в онлайне пока нельзя. Мы очень ждем, когда Mediascope начнет это делать, потому что сейчас получается, что онлайн работает больше для маркетинга", - сказал он на сессии "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вайнштейн также подчеркнул, что единственным способом монетизации контента в онлайн-среде остается продажа лицензий на проекты.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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