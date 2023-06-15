Хинштейн считает, что использование VPN в РФ не носит и не будет носить массовый характер

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, технологически работа суверенного Рунета себя полностью оправдала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Использование VPN-сервисов не носит и не будет иметь масштабный характер в России по разным причинам. Об этом сообщил в четверг глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во время дискуссии "Цифровая диктатура VS цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас это дело [использование VPN] абсолютно ненаказуемо, я не поддерживаю предложения кого-то из коллег, что за VPN надо, как за госизмену, привлекать к ответственности. Нет конечно. Но мы понимаем с вами, что пользованием VPN, равно как и другими способами обхода, все равно не носит и не будет носить характера массового и масштабного. Все равно основная часть нашего общества, населения ими не будет по разным причинам пользоваться", - сказал Хинштейн.

Он добавил, что технологически работа суверенного, безопасного Рунета себя "полностью оправдала" и установленное технологическое оборудование позволяет реализовывать законодательные меры.