Глава СПЧ считает, что в вопросе возвращения смертной казни важно мнение общества

Валерий Фадеев выступил против ее возвращения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выступает против смертной казни, добавив при этом, что в этом вопросе нужно учитывать мнение людей.

"Я всегда выступал против смертной казни, в первую очередь по религиозным соображениям. Но надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, как была полтора года назад. Если спросят меня, то я выступлю против, но если большая часть [населения] будет выступать за, то мне придется промолчать", - сказал Фадеев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре 2022 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции, но таких условий в настоящее время нет. Зорькин также отметил, что выход России из Совета Европы действие моратория на смертную казнь не прерывает. В декабре того же года президент РФ Владимир Путин, упомянув высказывания Зорькина, заявил, что его позиция против возвращения смертной казни остается прежней.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.