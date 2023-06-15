Хинштейн считает преждевременной блокировку YouTube в России

Сначала нужно создать продукт, который сможет в полном объеме конкурировать с видеохостингом, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Блокировка YouTube в России преждевременна, сначала нужно создать продукт, который сможет в полном объеме конкурировать с видеохостингом. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе дискуссии "Цифровая диктатура VS цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Решение о блокировке YouTube - это решение, которое должно быть принято, исходя из очень многого числа факторов. Всегда при принятии жестких решений нужно думать о том, как это скажется на пользователях. Для нас самое главное все-таки - это люди <…>. Но до тех пор, пока мы, говорю не от лица Государственной думы или депутатов, а мы, Россия, не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно", - сказал Хинштейн.

Он добавил, что оснований для блокировки видеохостинга "выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед".

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.