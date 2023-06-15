Почти 180 программ в шести вузах участвуют в проекте новой системы образования

Эксперимент охватывает все специальности, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Около 179 программ базового высшего образования в шести российских вузах в этом году участвуют в эксперименте по изменению уровней высшего образования и охватывают все специальности. Об этом заявил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В этом году в эксперименте участвуют шесть вузов, 179 программ базового высшего образования. Причем вся палитра: это и материаловедение, и химия, и самолетоавиастроение, и двигатели для летательных аппаратов, и юриспруденция, и педагогика, и, по-моему, даже медиакоммуникации и психология. Вся палитра", - сказал он, выступая на сессии "Российская школа: новые возможности".

По словам Фалькова, также в эксперименте участвуют 103 программы специализированного высшего образования - магистратуры и 37 программ аспирантуры.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. В новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимаются магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Сроки обучения составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.