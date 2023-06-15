Мединский считает, что на Западе внедрят представление о Москве как преемнице Золотой Орды

По словам председателя РВИО, задача подобных рассуждений заключается в том, чтобы "переучить" преподавателей и убедить их, что Украина не является "анти-Россией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Новая концепция, согласно которой Москва представляется "анти-Россией", наследницей колониальной Золотой Орды, будет внедряться в учебные курсы на Западе, уже сейчас в США и Европе преподавателям-русистам прививают новые понятия. Об этом заявил в четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В последний год в научных центрах Европы, США стали проводиться большие научные дискуссии, симпозиумы и конференции, посвященные новым подходам к русистике или советологии - к изучению истории России, Восточной Европы, Советского Союза. <...> Собираются преподаватели, большие профессионалы, специалисты по России и Восточной Европе ведущих университетов мира и осваивают какие-то новые истины, что-то им там заново читают, знакомят с новыми материалами, в общем, промывают мозги на высоко интеллектуальном уровне", - сказал Мединский на сессии "Язык дипломатии многополярного мира".

По его словам, задача подобных дискуссий заключается в том, чтобы "переучить" преподавателей и убедить их, что не Украина является "анти-Россией", а Москва. "Вот какой тезис, я уверен, будет продвигаться в ближайшее время: Русь погибла под копытами монголов-ордынцев в 1240-е годы. Киев сгорел, и воевода последнего русского короля Данилы Галицкого пал где-то там, защищая последний храм. <...> Эта [современная Россия] никакая не Россия - это все Орда с помесью финно-угров, ну и отдельные представители-отщепенцы", - сказал Мединский.

"А какая дальше конечная цель всех этих околонаучных рассуждений? Все должны выйти из-под гнета колониализма московского, желательно на максимальное количество государств расколоться", - продолжил рассуждения он.

Как отметил председатель Российского военно-исторического общества, последователи новой теории объясняют украинские события попыткой "последней Ордынской империи восстановиться на юго-западе". "Эта новая концепция "анти-России" и будет внедряться сейчас в учебные курсы Гарварда, Кембриджа, Оксфорда, Йеля, далее по списку, а потом через преподавателей - будущим молодым дипломатам Госдепа. <...> Это та подмена истории, которая будет происходить", - сказал помощник президента.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.