Министр культуры Украины не исключил выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Александр Ткаченко отметил, что "исполнительная служба должна работать после выполнения в действие всех решений судов"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр культуры Украины Александр Ткаченко не исключил принудительного выселения из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Исполнительная служба должна работать после выполнения в действие всех решений судов", - заявил Ткаченко на вопрос о возможности выселения монахов из лавры, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

"Дела будут продолжаться в суде", - сказал министр культуры Украины, имея в виду встречные иски, которые подали расположенный в лавре монастырь и музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", расторгнувший договор с монастырем об аренде помещений обители.

При этом Ткаченко заявил, что передаче помещений Киево-Печерской лавры украинскому государству будет способствовать принятие парламентом предложенного правительством закона о запрете религиозных организаций, центр который находится в России.