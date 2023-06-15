Эрнст анонсировал запуск новой программы "Наше все" на Первом канале

По словам генерального директора телеканала, Первый канал стал уделять особое внимание производству программ о России с 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Новая программа "Наше все", которая будет рассказывать о российских брендах, выйдет в эфир Первого канала в новом телесезоне. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Мы начали производить программу, которая построена полностью на русских брендах. Хотели запустить ее в новом сезоне для того, чтобы к концу года объявить конкурс русских брендов. <…> Программа называется "Наше все", - сказал он на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Эрнста, Первый канал стал уделять особое внимание производству программ о России с 2022 года. К запуску готовятся еще несколько таких передач.

"В прошлом году, когда мир стал другим, возникла замечательная возможность обратить взоры сограждан на Родину. Мы долго сидели за железным занавесом, люди, которые на протяжении 30 лет наслаждались открытым миром и про страну забыли. Поэтому мы довольно быстро запустили сразу несколько программ - "Поехали", "Повара на колесах", к уже имеющейся программе про западные страны "Жизнь других" мы сделали "Жизнь своих". Сегодня на подходе еще несколько программ, которые обращены "внутрь себя", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.