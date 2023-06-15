15 июня, 15:21

В Кабардино-Балкарии восстановили водоснабжение 2,1 тыс. абонентов, прерванное после дождя

По данным МЧС, на территории республики сохраняется неблагоприятный прогноз погоды

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Магистральный водопровод, поврежденный в Зольском районе Кабардино-Балкарии после сильного дождя, восстановлен. Специалисты наполняют систему водой, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

"По состоянию на 17:30 мск, работы по восстановлению водоснабжения в городском поселении Залукокоаже завершены. Производится наполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории республики сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

Ранее сообщалось, что без воды остались более 2,1 тыс. жителей муниципалитета. 

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РоссияКабардино-Балкария
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