В Кабардино-Балкарии восстановили водоснабжение 2,1 тыс. абонентов, прерванное после дождя

По данным МЧС, на территории республики сохраняется неблагоприятный прогноз погоды

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Магистральный водопровод, поврежденный в Зольском районе Кабардино-Балкарии после сильного дождя, восстановлен. Специалисты наполняют систему водой, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

"По состоянию на 17:30 мск, работы по восстановлению водоснабжения в городском поселении Залукокоаже завершены. Производится наполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории республики сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

Ранее сообщалось, что без воды остались более 2,1 тыс. жителей муниципалитета.