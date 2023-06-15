Богоявленский собор Костромского кремля освятят в сентябре

Обряд проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Работы по восстановлению Богоявленского собора Костромского кремля полностью завершены, в сентябре храм планирует освятить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Сегодня завершена работа по большому собору - Богоявленскому <…>. Из работ остается только маленький храм. В сентябре надеемся, что приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл для освящения Богоявленского собора Костромского кремля", - рассказал губернатор.

Работы по восстановлению кремля ведутся на внебюджетные средства благодаря меценату Виктору Тырышкину. Администрация региона оказывает ему организационное содействие. При реконструкции уделяется внимание максимальному соответствию форм всего ансамбля проекту архитектора XVIII века Степана Воротилова. Иконостас храма, его внешний вид был воссоздан по архивным фото.

Высота восстановленной колокольни - 64 м, ее оборудовали скоростными лифтами, специально изготовленными в Греции. Кремль уже начал принимать туристов.

Костромской кремль - памятник церковного зодчества XVIII-XIX веков. Проект по воссозданию храмового комплекса, разрушенного в 1930-е годы, начался в 2015 году.