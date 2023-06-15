В Белгородской области выпускные у школьников из приграничных районов пройдут дистанционно

Это касается школ, которые находятся на расстоянии до 30 км от государственной границы

БЕЛГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах Белгородской области пройдут 24 июня. Для выпускников из приграничных населенных пунктов они будут проведены в дистанционном формате, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В школах, расположенных на расстоянии до 30 км от государственной границы, выпускной вечер пройдет в дистанционном формате. Аттестаты о среднем общем образовании будут вручены выпускникам индивидуально", - говорится в сообщении.

В школах, находящихся за пределами 30 км зоны от границы, разрешено очное проведение выпускных, но с соблюдением ряда требований. Вручение аттестатов выпускникам будет организовано в разное время, чтобы в помещении находился только один класс. "Также в самой образовательной организации должно быть оборудованное укрытие. Мероприятие должно быть завершено до 16:00, все неофициальные торжества отменяются", - добавили в региональном правительстве.

На всей территории региона массовых мероприятий в формате традиционного муниципального, общегородского или общерайонного праздника в этом году не будет. По словам вице-губернатора - министра образования Белгородской области Андрея Милехина, эти меры необходимы для обеспечения безопасности. "Просим всех родителей относиться с пониманием к особой организации выпускных вечеров в этом году", - приводит пресс-служба слова Милехина.