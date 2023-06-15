В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с

ЭЛИСТА, 15 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии распространило в четверг штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду, до воскресенья.

"Штормовое предупреждение. По данным Калмыцкого ЦГМС, до конца суток 16 июня, ночью и утром 17 июня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с прорывами линий связи и электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий.