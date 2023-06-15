Москвичей предупредили о высоком риске лесных пожаров до 19 июня

В то же время в Подмосковье будут действовать средний и высокий уровни пожарной опасности в ближайшие дни

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожарной опасности впервые объявлен в столице с начала года. В период с 16 по 19 июня необходимо с особой осторожностью обращаться с огнем, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Впервые в этом году выпускаем предупреждение о высокой пожароопасности именно в Москве, не в Московской области. Оно будет действовать с 16 по 19 июня. Это значит, что любая небрежность может привести к проблемам", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в то же время в Подмосковье будут действовать средний и высокий уровни пожарной опасности в ближайшие дни.