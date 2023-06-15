В сборах проекта Народного фронта "Все для победы" за год приняли участие 3 млн человек

Всего удалось собрать 7,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Около 3 млн человек приняли участие в сборах проекта Народного фронта "Все для победы" за один год. Об этом журналистам сообщил в четверг руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, в рамках встречи с военкорами в Ростове-на-Дону.

"Подводя итоги нашего года работы, это действительно 7,5 млрд рублей, 3 млн человек, которые принимают в этом участие, и низкий поклон всем жителям нашей страны, потому что это именно благодаря их неравнодушию нам удалось сделать то, что удалось, а именно помочь огромному количеству подразделений и объединить огромное количество людей в поддержке наших ребят", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что к встрече с военкорами был приурочен очередной сбор, кураторами которого стали 26 военкоров. Всего удалось собрать более 130 млн рублей, на которые были закуплены необходимые на передовой вещи.

"Это квадроциклы и наборы для пацанов, там рюкзаки - в них все то, что в военкоры посчитали нужным отправить ребятам на передовую. Там и средства для чистки оружия, рожки для патронов, перископы и миноискатели. Все это <...> завтра-послезавтра будет на передовой", - уточнил руководитель Народного фронта.

Во время встречи представители Народного фронта вместе с военкорами договорились продолжать работу и искать новые формы поддержки нестандартных решений. "Здесь можно посмотреть изделия, которые наши российские "кулибины" привезли сегодня сюда, там много очень полезных вещей, <...> которые могут помогать нашим ребятам в боевой работе. Будем дальше продолжать наши сборы, дальше помогать нашим парням", - добавил Кузнецов.

Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с военкорами. Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что нет необходимости в новой мобилизации и во введении военного положения на всей территории РФ. Отдельно Путин заявил о том, что Россия в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.