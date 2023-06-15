Член НФ: военкоры обсуждали с Путиным выравнивание зарплат военных в приграничных регионах

Член центрального штаба Народного фронта Александр Коц сообщил, что статус участника боевых действий должен вводиться для сотрудников всех силовых ведомств в Белгороде, Курске и Брянске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос выравнивания уровня зарплат силовиков, которые служат в приграничных регионах России, и довольствия мобилизованных и срочников обсуждался на встрече президента Владимира Путина с военкорами. Об этом сообщил ТАСС в четверг член центрального штаба Народного фронта (НФ) Александр Коц, участвовавший во встрече.

"Должен вводиться статус для сотрудников всех силовых ведомств, которые сейчас работают в нашем приграничье на "старых" территориях - Белгород, Курск, Брянск, - потому что там они не имеют статуса участников боевых действий. Они не имеют соответствующих доплат, как в зоне СВО. Там ситуация, конечно, поразительная, когда в одном окопе сидит пограничник с зарплатой в 50 тыс. рублей, мобилизованный с зарплатой в 200 тыс. рублей и срочник с зарплатой 2,9 тыс. рублей. Понятно, что это перекос должен выравниваться, об этом мы говорили с президентом накануне", - сказал Коц.

Путин провел встречу с военкорами во вторник, в беседе принимал участие, в частности, Александр Коц. Президент в том числе отметил, что все участники специальной военной операции независимо от статуса должны быть в равном положении, для чего необходимо внести изменения в законодательство.