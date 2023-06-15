В Крыму опровергли информацию об ухудшении питьевой воды и заражениях людей

По состоянию на 15 июня патогены в пробах питьевой воды не выявлены

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Информация об ухудшении питьевой воды в Крыму, а также о заражении местных жителей опасными патогенами не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава республики.

"Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый документ Министерства здравоохранения Республики Крым о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий. Данного документа не существует", - говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводит исследования проб питьевой воды на предмет отклонения от нормы. По состоянию на четверг патогены не выявлены.

В региональном Минздраве призвали жителей Крыма доверять только официальным источникам информации.