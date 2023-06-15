15 июня, 16:42

В Крыму опровергли информацию об ухудшении питьевой воды и заражениях людей

По состоянию на 15 июня патогены в пробах питьевой воды не выявлены

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Информация об ухудшении питьевой воды в Крыму, а также о заражении местных жителей опасными патогенами не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава республики.

"Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый документ Министерства здравоохранения Республики Крым о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий. Данного документа не существует", - говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводит исследования проб питьевой воды на предмет отклонения от нормы. По состоянию на четверг патогены не выявлены.

В региональном Минздраве призвали жителей Крыма доверять только официальным источникам информации. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация