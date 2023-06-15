В Минтруде заявили об отсутствии проблем с поставками средств реабилитации

Как напомнили в ведомстве, граждане с инвалидностью могут приобретать ТСР по электронному сертификату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проблем с поставками протезов и других технических средств реабилитации (ТСР) в России сейчас нет, сообщил в четверг журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На данный момент, если мы посмотрим на весь контингент получателей, то мы по всем позициям имеем законтрактованные обязательства от поставщиков. У нас сейчас проблем с поставками тех или иных видов нет", - рассказал министр.

Он отметил, что серьезные проблемы с поставками по отдельным видам технических средств реабилитации в России наблюдались в 2022 году, тогда началась работа по поиску поставщиков из дружественных стран.

Глава Минтруда также напомнил, что граждане с инвалидностью могут приобретать ТСР по электронному сертификату. Он отметил, что с 1 июня появилась возможность приобретать по сертификату протезы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.