ОМК поможет юным футболистам из регионов поступить в спортивную школу ЦСКА

В рамках проекта "1 000 юных футболистов" наиболее отличившихся из начинающих спортсменов пригласят на матч основной команды ЦСКА, где они выйдут на поле вместе с известными футболистами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала партнером социального проекта института развития ВЭБ.РФ и футбольного клуба ЦСКА "1 000 юных футболистов". Об инициативе рассказала президент группы ОМК Наталья Еремина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня, сообщает в четверг пресс-служба ОМК.

"В рамках проекта "1 000 юных футболистов" дети из разных городов России смогут поучаствовать в трехдневных мастер-классах от лучших тренеров академии футбольного клуба ЦСКА, а затем пройти отбор в детскую юношескую спортивную школу армейцев. Кроме того, наиболее отличившихся из начинающих спортсменов пригласят на матч основной команды ЦСКА, где они выйдут на поле вместе с известными футболистами. Благодаря поддержке ОМК такую возможность получат и юные футболисты из регионов, где расположены предприятия группы. В мастер-классах от футболистов ЦСКА они примут участие уже осенью", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, поддержка спорта и забота о детях - одни из важных составляющих корпоративной социальной политики ОМК. Компания поддерживает детские спортивные школы и секции в регионах, где расположены предприятия. При содействии ОМК проходят турниры единоборств, хоккейные и футбольные матчи, компания помогает строить и обновлять спортивные комплексы в малых городах. Их жители участвуют в благотворительных забегах и велопробегах, которые ОМК проводит вместе с благотворительным фондом "ОМК-Участие".

"У нас давние партнерские отношения с Российским союзом боевых искусств, и нижегородским хоккейным клубом "Торпедо", Ассоциацией гольфа России и другими. К нам в города приезжают их тренеры и спортсмены, проводят с детьми совместные тренировки и мастер-классы, дети ездят на соревнования, чтобы посмотреть и поучиться у лучших спортсменов. В проекте "1 000 юных футболистов" соединили такие базовые для нашей компании ценности как заботу о детях, пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта в регионах. Мы с радостью поддержали инициативу ВЭБ.РФ и ЦСКА. Уверены, что участие в проекте поможет ребятам получить незабываемые эмоции от общения с известными футболистами и раскрыть свои лучшие качества. Возможно, для кого-то это станет опорой профессионального развития. Мы будем этому только рады", - приводит слова президента ОМК Натальи Ереминой пресс-служба ОМК.

Главная цель проекта "1 000 юных футболистов" - популяризация футбола и здорового образа жизни, повышение уровня мастерства детей из спортивных школ и их тренеров. Мастер-классы пройдут в крупных региональных центрах, куда из 100 городов страны приедут юные футболисты в возрасте от 5 до 15 лет. Первыми городами, которые приняли ребят и команду академии ПФК ЦСКА, стал Томск и Новокузнецк. Такие же мастер-классы пройдут в Екатеринбурге, Казани, Саранске, Якутске. Финальное мероприятие проекта состоится в Москве в марте 2024 года.