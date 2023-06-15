В Шебекине после обстрелов восстановили электроснабжение порядка 90% потребителей

Проблемы остаются на отдельных участках, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов

БЕЛГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили большую часть электросетевой инфраструктуры в Шебекине Белгородской области, поврежденной из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск. Подача электроэнергии восстановлена для 90% потребителей, проблемы остаются на отдельных участках, сообщил в четверг журналистам глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

"Постепенно возвращаем город к жизни. <…> Сегодня практически 90% в городе электричество присутствует. Соответственно, мы запустили воду, запустили в работу канализационные насосные станции. Сегодня они работают в тестовом режиме. Вода из крана пока течет техническая, но мы уже сдали первые анализы на пробу. Ждем результатов", - сообщил Жданов.

По его словам, имеются проблемы с восстановлением электроснабжения на отдельных участках города, где повреждены воздушные линии электропередачи. Есть повреждения и на газовых сетях, аварийные бригады также обследуют газопроводы для дальнейшей ликвидации последствий обстрелов. "Следующий этап, к которому уже частично приступили - уборка строительного и бытового мусора, восстановление работы предприятий торговли", - добавил глава округа.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на восстановление 10 поврежденных предприятий округа потребуется 13 млрд рублей. Он уточнил, что эти предприятия на данный момент не работают, федеральный центр помогает региону в сложившейся ситуации решить проблему.