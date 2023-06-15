ТНТ планирует снимать новый проект в Китае

Также телеканал ведет переговоры с Узбекистаном о съемках шоу и активно работает с Турцией, сообщил генпродюсер Аркадий Водахов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Новый проект телеканала ТНТ "Сокровища императора" будет сниматься в Китае. Об этом в четверг сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

"Просто перечислю страны, с которыми мы сегодня сотрудничаем. Это ЮАР, где мы снимаем четвертый и будем снимать пятый сезон "Звезд в Африке". С этой же командой мы хотим поехать снимать "Сокровища императора", это будет китайский продукт", - сказал он на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также телеканал ведет переговоры с Узбекистаном о съемках шоу и активно работает с Турцией. "На Кубе снимали пилотную серию "Горячего тура". И Индия, конечно, будет большое кино в лучших индийских традициях. И это только начало", - добавил он.

Директор ТНТ Тина Канделаки также отметила, что сегодня в России создается много новых телеформатов. "Когда форматы закрылись - нам многие форматы не продлили - мы стали создавать свои собственные форматы, ищем хабы. Также нам много предлагают создавать хабов внутри страны. <…> Мы пытаемся сотрудничать со всеми интересными регионами, кто нам готов создавать условия", - рассказала она.

Генеральный директор "НМГ Студии" Дмитрий Табарчук в свою очередь сообщил, что сотрудничество с зарубежными партнерами активно развивается. "Мы снимали на территории Казахстана, Турции, Сербии. Копродукция, когда ты привлекаешь местный продакшен, используешь эту территорию как площадку для производства контента - такой опыт у нас есть. Опыт привлечения иностранных специалистов для создания различных форматов - тоже. Мы занимались адаптацией израильских сериалов. Продолжается интерес к нашим форматам - к сериалу "Фишер" проявляли интерес даже западные страны с точки зрения возможной адаптации этого проекта даже в условиях санкций", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.