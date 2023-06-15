Минпросвещения заявило, что учебники по региональной истории пройдут экспертизу

Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования ведомства Анна Тимофеева сообщила, что сейчас в пособиях присутствует искажение исторических фактов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Преподавание в школах региональной истории будет вестись по учебникам, которые пройдут федеральную экспертизу, сейчас в пособиях порой присутствует искажение исторических фактов. Об этом сообщила в четверг заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева на заседании круглого стола комитета Госдумы по просвещению.

"Минпросвещения России запросило учебные пособия и учебники, по которым ведется преподавание региональной истории. Мы хотели посмотреть, насколько корректно даются те или иные темы, насколько синхронизированы они, насколько грамотно подается информация. <...> Те проблемы, с которыми мы столкнулись на сегодняшний момент, - это искажение исторических фактов, отсутствие единства преподавания региональной истории как по форме, так и по содержанию", - сказала Тимофеева.

По ее словам, с учетом формирования в стране единого образовательного пространства ведомство предлагает "осуществлять преподавание региональной истории по учебникам, которые пройдут федеральную экспертизу".

"Мы будем обеспечивать единый подход к разработке учебников на региональном уровне. То есть будут создаваться авторские коллективы, мы сейчас прорабатываем, как это будем финансировать, но единый подход и единые требования к учебникам региональной истории будут однозначно. И будет единый подход к повышению квалификации педагогов", - добавила Тимофеева.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился проанализировать вопрос изучения истории родного края в рамках курса истории для школьников, такое решение было принято по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России. Президент поручил Минпросвещения, Минкультуры, межведомственной комиссии по историческому просвещению, региональным властям, Российскому историческому обществу и Российскому военно-историческому обществу представить предложения, направленные на разработку единого подхода к преподаванию истории родного края.