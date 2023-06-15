Эксперт считает, что развитие ИИ не отменяет востребованности классического образования

По мнению директора по цифровизации "Росатома" Екатерины Солнцевой, востребованность классического образования может расти в связи с необходимостью распознавать фейки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта не делает классическое образование менее актуальным, наоборот, его востребованность может расти в связи с необходимостью распознавать фейки. Такое заявление сделала директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, выступая на сессии "WTF - What The Future! Каким будет цифровое будущее через 10 лет?" Петербургского международного экономического форума.

"Некоторое время назад стало не совсем понятно, зачем учить географию, если ты в любой момент можешь открыть карту и все посмотреть. И это так, если есть доверие к общедоступной информации. Но оно существенно снижается просто за счет того, что теперь этот контент создается где-то искусственным интеллектом, а где-то - иными, специальными усилиями. В этих условиях значимой становится способность распознать "фейк". А это требует знаний. Поэтому, на мой взгляд, снова станут востребованными энциклопедические знания. И те люди, которые ими обладают, будут иметь конкурентные преимущества", - сказала Солнцева.

Госкорпорация "Росатом" самостоятельно строит системы предиктивной аналитики для оценки состояния оборудования, прогнозирования необходимости ремонтов и управления качеством продукции, рассказала Солнцева. "Искусственный интеллект учится тому, чему ты его научишь, пока, по крайней мере. И эта часть искусственного интеллекта понятна как управляемая", - указала она, отметив, что сегодня главным фактором становится доверие к информации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.