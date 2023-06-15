Эксперт считает, что честная научная конкуренция побуждает зарубежных ученых работать в РФ

Руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров отметил, что страна привлекла иностранных ученых тем, что при переезде сюда им не ставили никаких условий, а также низкая степень идеологизированности науки в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Низкая степень идеологизированности российской науки и высокий уровень честной научной конкуренции являются одними из ключевых факторов, которые побуждают зарубежных ученых работать и жить в России. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал руководитель научной группы Российского квантового центра (РКЦ) Алексей Федоров.

"В Российском квантовом центре мы активно стараемся привлекать людей со всех стран мира, к нам приезжают многие ученые из Австралии, Австрии, Нидерландов, Канады, США и многих других стран. Многих наших коллег, недавно переехавших в Россию, наша страна привлекла тем, что при переезде сюда им не ставили никаких условий, а также высоким уровнем честной научной конкуренции - у нас открытая академическая система и открытая конкуренция за лучшие мозги", - заявил Федоров.

По его словам, эти особенности России привлекают многих зарубежных коллег, чей профессиональный и академический рост ограничивается большим числом ограничений, накладываемых господствующей идеологией, местной академической средой, а также необходимостью строить карьеру небольшими ступенями. Эти плюсы РФ, как отметил Федоров, недавно побудили нескольких ведущих физиков из США и Нидерландов переехать в Москву и начать работу над большими научными проектами в области физики на территории России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.