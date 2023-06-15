Депздрав Москвы сообщил, что в детских поликлиниках столицы достаточно вакцины от кори

Поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации, отметили в департаменте

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вакцина от кори имеется в достаточном количестве в детских поликлиниках Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Останкинского района пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детских поликлиниках. "Вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что в настоящее время в поликлинике, о которой идет речь в публикации, есть возможность пройти вакцинацию от кори, вакцина завезена в достаточном объеме.