15 июня, 18:34

Депздрав Москвы сообщил, что в детских поликлиниках столицы достаточно вакцины от кори

Поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации, отметили в департаменте

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вакцина от кори имеется в достаточном количестве в детских поликлиниках Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Останкинского района пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детских поликлиниках. "Вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что в настоящее время в поликлинике, о которой идет речь в публикации, есть возможность пройти вакцинацию от кори, вакцина завезена в достаточном объеме.

  

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация