Володин поддержал Фалькова в необходимости преобразований в магистратуре

Как отметил спикер Госдумы, сейчас студенты часто "учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал министра науки и высшего образования Валерия Фалькова во мнении, что магистратура свое "предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования". Об этом он сказал журналистам.

Ранее в четверг, выступая на паблик-токе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Фальков призвал существенно повысить качество магистратуры.

"Во многих случаях студенты учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой", - заявил председатель Госдумы.

По его мнению, такая ситуация "в целом негативно" влияет на качество профессиональной подготовки кадров, у молодого специалиста в этом случае "нет необходимой компетенции". "Депутаты Государственной думы неоднократно поднимали этот вопрос. Хорошо, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков это понимает", - резюмировал Володин.