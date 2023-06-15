Гендиректор "Просвещения" заявила о росте популярности науки у российских школьников

Наталья Третьяк рассказала, что чем больше молодых людей вовлечены в науку, тем больше шансов получить новые открытия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские школьники стали чаще выбирать для сдачи ОГЭ и ЕГЭ предметы, предполагающие работу в науке. Об этом сообщила гендиректор АО "Просвещение" Наталья Третьяк в четверг в рамках панели "Развиваем науку в новых условиях" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), ее слова передает пресс-служба издательства.

"Если говорить о том, насколько сейчас популярна наука с точки зрения траектории развития школьников в качестве своей будущей профессии, то популярность растет. Например, в 2018 году каждый родитель определял профессию ученого как вторую в приоритетном ряду, кем бы он хотел видеть своего ребенка. И мы видим по структуре тех экзаменов, которые выбирают дети на ОГЭ и ЕГЭ, что это в основном экзамены, которые ориентированы на обучение по тем специальностям, которые предполагают работу в науке", - сказала Третьяк.

Гендиректор "Просвещения" отметила важность популяризации науки, а также констатировала рост числа молодых ученых.

"Нужно ли привлекать молодых в науку? Да, безусловно, нужно. Исследования показывают, что основные прорывные открытия, которые происходят в науке, совершены людьми в возрасте до 40 лет. Поэтому чем больше молодых ребят вовлечены в науку, тем больше шансов у нас получить такие открытия", - сказала Третьяк.

Она также отметила, что российская наука не изолирована от мировой. "Мы не изолированы от мира. Россия по-прежнему находится в крупнейших международных объединениях, таких как ООН, БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Мы находимся в контакте со странами, которые представляют большую часть населения мира, где также развивается наука, где высок человеческий потенциал", - заявила Третьяк.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.