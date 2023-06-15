В Московском регионе ожидается жара до 30 градусов в ближайшие два дня

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 18 июня жара немного ослабеет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Воздух в Московской области будет прогреваться до плюс 30 градусов в пятницу и субботу. В самой Москве ожидается плюс 29 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу температура в Москве будет плюс 27-29 градусов, а по области - до 30 градусов. 30 градусов - это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье жара немного ослабеет - будет плюс 24-26 градусов.