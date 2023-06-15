Жители белгородского приграничья смогут получить выплаты за имущество через госуслуги

Размер единовременной финансовой помощи составляет 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, с 16 июня смогут оформить выплаты в 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости через "Госуслуги". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"С завтрашнего дня появится возможность подачи заявления на получение данной выплаты через портал госуслуг. Это существенно упростит процедуру идентификации жителей приграничных районов, которые выехали за пределы Белгородской области и проживают в различных регионах нашей страны", - цитирует пресс-служба министра соцзащиты населения и труда области Елену Батанову.

Единовременная финансовая помощь в размере 50 тыс. рублей жителям населенных пунктов в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью использования предметов первой необходимости была установлена постановлением правительства Белгородской области от 8 июня 2023 года. Ее получат жители приграничных территорий за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Как сообщили в региональном правительстве, ожидается, что в первый день выплату смогут получить порядка 10 тыс. белгородцев. Еще одну меру соцподдержки, выплату в размере 10 тыс. рублей, уже получили более 40 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области. "Денежные средства белгородцам направляются на счета в банках, а при отсутствии банковских счетов - почтовыми переводами по адресу фактического пребывания", - добавили в пресс-службе.