В Госсовете предложили разработать критерии благополучия для повышения качества жизни в РФ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что в определение благополучия должны быть включены не только государственная поддержка в качестве пособий и льгот, но и доступность качественного образования, медицины, взаимоотношения и досуг в семье, самореализация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Меры по повышению качества жизни россиян требуют системной работы с запросами регионов и определения критериев благополучия, считает глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Нужно выработать метрики [понятия благополучия], понимая, что они будут меняться. Нам, безусловно, нужно более системно оценивать работу с регионами и их запросами", - сказал Никитин, выступая на сессии "Человек благополучный" - главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны" на Петербургском международном экономическом форуме.

По информации пресс-службы регионального правительства, в рамках дискуссии спикеры пришли к выводу, что на сегодняшний день в законодательстве не определено само понятие благополучия граждан. При этом, по словам Никитина, нужно понимать, что понятие стандарта может быть актуально только на определенный промежуток времени.

Губернатор также подчеркнул, что в определение благополучия должны быть включены не только государственная поддержка в качестве пособий и льгот, но и доступность качественного образования, медицины, взаимоотношения и досуг в семье, самореализация. И государство в этой системе должно выступать как надежный партнер, а не как гарант благополучной жизни человека.

Также среди аспектов благополучия была названа возможность влиять на ситуацию вокруг. Андрей Никитин добавил, что этому запросу на данный момент отвечают такие проекты, как голосование по благоустройству общественных территорий, инициативное бюджетирование, ремонты образовательных учреждений по президентской программе, в которых многие решения принимают родители.

"Это очень важно, ведь именно люди решают, что будет сделано вокруг. Это особенно важно для малых городов, которые во многом не могут соперничать с центрами. Но таких проектов должно быть больше", - отметил губернатор Новгородской области.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.