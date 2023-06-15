В Кривом Роге ужесточат ограничения на потребление воды

Мэр Александр Вилкул отметил, что у властей города нет другого выхода, кроме снижения давления в трубах для населения, а также ограничения работы промышленности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ограничения на потребление воды в Кривом Роге Днепропетровской области продлятся долго и будут ужесточаться из-за обмеления Каховского водохранилища. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул.

"70% Кривого Рога было запитано из Каховского водохранилища, которое перестало существовать. <...> Наш резервуар - Южное водохранилище. И это единственная вода, которая у нас есть. Поэтому ограничения есть, и дальше эти ограничения будут становиться еще жестче", - цитирует его украинское издание "Страна".

Вилкул добавил, что у властей города нет другого выхода, кроме снижения давления в трубах для населения, а также ограничения работы промышленности до прокладки альтернативных водопроводов. "Мы прикручиваем промышленность - мы договорились - и снижаем давление для населения. Вода - это не электричество, которое можно выключить и включить по часам", - резюмировал он.

Мэр Кривого Рога 8 июня сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС запасов воды в городе осталось на полтора месяца "при экономном потреблении".