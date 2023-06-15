Хинштейн инициировал проверку ростовской фермы, где двое мужчин купались в молоке

В комментариях к ранее опубликованным в местных СМИ видео сообщается, что "молочную ванну" принимают глава фермерского хозяйства и его гость

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора проверяет информацию о купании двух мужчин в промышленном чане с молоком на предприятии в Ростовской области. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, на котором двое мужчин купались в промышленном чане с молоком. В комментарии к видео сообщается, что "молочную ванну" принимают глава фермерского хозяйства и его гость.

"Уже связался с руководством Роспотребнадзора и попросил проверить предприятие, выяснив в том числе судьбу "купального" молока. Очевидно, что к потребителям здесь относятся как к скотам. А значит, финал у этой сказки будет печальным. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области уже занимается разбирательством этой возмутительной ситуации. Руководство ведомство взяло ход проверки под особый контроль", - написал Хинштейн.

Он добавил, что супруга фермера сообщила журналистам, что "муж купался не в молоке, это химикаты - просто побелели", - уточнил депутат.

По его мнению, молоко, в котором купались мужчины, могло быть отправлено на прилавки.